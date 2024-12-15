Москва, 15 декабря, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot украинских формирований. Об этом 15 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что также российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и военной техники украинской армии в 146 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 декабря стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29 украинской армии. Также были уничтожены восемь реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и 116 дронов.

В Минобороны 14 декабря рассказали, что российские военные за неделю уничтожили восемь безэкипажных катеров украинских боевиков. Отмечалось, что силы ПВО за неделю сбили 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 12 снарядов Vampire чешского производства, а также 279 беспилотников.