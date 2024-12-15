Москва, 15 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Число пользователей портала государственных и муниципальных услуг («Госуслуги») за 15 лет его работы достигло 112 млн. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщили в Минцифры.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Всё начиналось с информационного портала, со временем появились личный кабинет и первые 20 услуг. «Госуслуги» сегодня — это 1,6 тыс. услуг и 112 млн пользователей. Каждый день они подают 2 млн заявлений и задают 1,5 млн вопросов Роботу Максу», — говорится в сообщении министерства. Его передаёт «Интерфакс».

По данным ведомства, за 15 лет на портале было подано более 2,3 млн заявлений о браке, 670 тыс. о регистрации рождения ребёнка, более 32 млн на единое пособие. Также было оформлено более 180 млн записей к врачу.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, через портал госуслуг направляется каждое второе заявление в ЗАГС и записывают в школу каждого второго первоклассника.

«Мы настолько привыкли к порталу, что иногда нас больше удивляет отсутствие какой-то услуги на портале, чем её наличие», — заявил он, добавив, что на ресурсе можно получить более 1,5 тыс. госуслуг.

15 декабря порталу Госуслуг исполняется 15 лет.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Цифровая экономика» содействует ускоренному внедрению цифровых технологий в экономику и социальную сферу. Это создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей. Работа будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» с 2025 года.