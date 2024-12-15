Анкара, 15 декабря, 2024, 12:08 — ИА Регнум. В церкви Николая Чудотворца в турецком Демре археологи обнаружили предполагаемую гробницу святого. Об этом сообщило издание Türkiye Today.

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Раскопки в двухэтажной пристройке к храму велись с 1989 года. Ими руководил доцент Университета Мустафы Кемаля Эбру Фатма Финдик. Последние исследования велись в течение двух лет, и вот на глубине 1,5–2 м под землёй был обнаружен саркофаг длиной около 2 м из местного известняка.

По словам археолога, до обнаружения захоронения вокруг находили кости животных и многочисленные фрагменты глиняных ламп, подтверждавшие теорию о гробнице.

«Наша самая большая надежда — найти надпись на саркофаге. Это помогло бы уточнить содержимое захоронения и позволило бы нам определить точный период», — пояснил Финдик.

На месте современного Демре ранее находился город Миры Ликийские. Здесь в IV столетии и служил епископом Николай. В 343 году его похоронили в местной церкви, которую перестроили после крупного землетрясения 529 года. Близость саркофага к церкви, которая, возможно, построена на месте его захоронения или рядом с ним, отчасти подтверждает теорию о происхождении захоронения.

Сейчас в общепринятой версии мощи Николая Чудотворца покоятся на Апеннинах. По преданию, туда они попали после того, как итальянские купцы из Бари тайно вывезли их из Мир Ликийских, когда в XI столетии на территорию Византийской империи вторглись турки-сельджуки, осквернявшие христианские святыни. Позднее венецианцы забрали из Мир оставшиеся части мощей. Поэтому, по официальной версии, около 85% останков покоятся в Бари и 10 — в Венеции.

Как сообщало ИА Регнум, в 2017 году мощи Николая Чудотворца были доставлены в Москву в День памяти всемирно известного святого. Часть мощей прибыли в нашу страну впервые за 930 лет. Позднее их перевезли в Санкт-Петербург. За 68 дней пребывания частицы мощей в Москве и Санкт-Петербурге поклониться святыне смогли 2,5 млн верующих.