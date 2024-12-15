Москва, 15 декабря, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом 15 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины», — проинформировал он.

Конашенков уточнил, что также за сутки российскими военными были сбиты восемь реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и 116 беспилотников самолётного типа противника.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко рассказал, что российские средства ПВО сбили самолёт ВСУ. Перед этим глава региона Владимир Сальдо предупредил жителей области об авиационной опасности.

Позднее в Киеве признали, что российские военные сбили украинского лётчика, в самолёте которого использовались средства поражения иностранного производства. При этом модель воздушного судна и типы загруженных на его борт вооружений не уточнялись.