Киев, 15 декабря, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Украинский лётчик сбитого над Херсоном самолёта использовал средства поражения иностранного производства. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Не вернулся с боевого задания молодой украинский пилот — лётчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил. Военные работают на пределе возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства», — указано в Telegram-канале ВС Украины.

Подробности о модели самолёта и типах загруженных на борт вооружений не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря средства противовоздушной обороны сбили самолёт Вооружённых сил Украины (ВСУ) севернее Херсона. Перед этим губернатор региона Владимир Сальдо предупредил об авиационной опасности. Он уточнил, что оперативные службы региона привели в повышенную готовность.

13 декабря ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу в Херсонской области, из-за чего один человек погиб, двое получили ранения. Транспорт въезжал в Голую Пристань. Украинская армия использовала для атаки два FPV-дрона.