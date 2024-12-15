Москва, 15 декабря, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Главная новогодняя ёлка России, которая установлена на Соборной площади в Кремле, оказалась второй по высоте в Европе среди натуральных праздничных ёлок к Новому году и Рождеству.

Сергей Фадеичев/ТАСС

По информации «РИА Новости», с 2007 года главную новогоднюю ёлку привозят в Кремль только из Московской области, и её родиной уже в третий раз стал Можайский городской округ. Доставленному дереву 90 лет, его диаметр составляет 60 см, а размах нижних ветвей — 8 м.

Отмечается, что московская ёлка — вторая из установленных в европейских столицах к празднику натуральных деревьев и уступает только главной ёлке в Вене — 34 м. Третьей по высоте стала новогодняя ёлка в Риме — 29 м, четвёртой — ёлка в Варшаве (27 м) и пятой — новогодняя ель в Лондоне (25 м).

Данные о высоте новогодних ёлок раскрывают местные администрации некоторых других крупных городов мира и столиц различных государства. Из них следует, что высота установленной в Вашингтоне новогодней ели составляет 23 м, в Берлине — 23 м, в Праге — 22 м и в Люблянах — 21 м.

При этом ряд крупных городов мира из-за невозможности установки натуральных деревьев использует искусственные ёлки. Так, в бразильском Сан-Паулу установили искусственную ель высотой 53 м, в Мадриде — 37 м, в Джакарте — 33 м, а в Бухаресте и Лиссабоне — по 30 м.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря главную новогоднюю ёлку России привезли в Кремль. Её через Спасские ворота доставил туда лично Дед Мороз.

За день до этого две новогодние ели для жителей Курской области доставили из вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Одну из них установили на центральной площади Курчатова, вторую — в Курском государственном аграрном университете, в котором находится крупнейший пункт временного размещения переселенцев.

Рождественскую ёлку на Трафальгарской площади в Лондоне 11 декабря обозвали «тощей» и «полумёртвой» по сравнению с соперницей из Нью-Йорка. Жители Британии возмутились таким новогодним деревом, из наименее экспрессивных были такие характеристики, как «довольно нездоровое» и «очень грустное».