Киев, 15 декабря, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Спикер МИД Украины Георгий Тихий потребовал от Международную федерацию футбола (ФИФА) публичных извинений за демонстрацию карты, на которой Крым был обозначен территорией России.

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Инфографика была показана во время трансляции жеребьёвки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.

«У вас всё нормально, ФИФА? Перекраивая международные границы в эфире, вы не только действовали вопреки международному праву, но и поддерживали российскую пропаганду», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

К посту с требованиями он прикрепил снимок с «украинским» Крымом, указав, что карту исправили специально для федерации.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря Украина подала жалобу в ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за показанной карты с российским Крымом. Отмечалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) глубоко обеспокоена сложившейся ситуацией.

УЕФА 13 декабря провёл жеребьёвку отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Групповой этап отборочного турнира состоится с марта по ноябрь 2025 года. Сам чемпионат пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

В Крыму после государственного переворота в Киеве, произошедшего в феврале 2014 года, провели референдум, на который пришли более 82% имеющих право голоса граждан. Из них почти 96,6% высказались за вхождение полуострова в состав России. В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.

В феврале 2024 года Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. На полуострове находятся великие духовные, ратные святыни российского народа, а также уникальные памятники археологии и культуры.