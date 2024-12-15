Курск, 15 декабря, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют бойцов украинской теробороны в приграничных районах Курской области в качестве приманки для российских военных. Об этом 15 декабря рассказал офицер армии России с позывным Ладья.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

По его словам, сейчас украинские формирования в курском приграничье ушли в глухую оборону и не предпринимают попыток наступательных действий.

«Стараются использовать наши же приграничные опорники, чтобы как-то закрепиться. Конечно, контратаки на отдельных участках предпринимают, но они очень ограниченные и успеха не имеют», — процитировало слова российского военного «РИА Новости».

Ладья отметил, что при этом ВСУ всячески цепляются за этот участок фронта, направляя на него резервы из переформированных батальонов уже разбитых российскими военными бригад украинской армии.

«Идёт упорное сражение, основная цель — перемолоть эти пока ещё боеспособные соединения, после чего украинской армии придется очень несладко», — пояснил он.

Российский офицер подчеркнул, что при этом в Киеве осознают всю серьёзность положения ВСУ в курском приграничье, добавив, что на передний край на этом участке фронта сейчас заводят подразделения украинской теробороны, которые фактически просто отправляют на смерть.

«Их задача — выявить наши огневые точки и помешать нам быстро занять позиции, чтобы уже у более подготовленных подразделений была возможность эти точки подавить и попробовать ударить во фланг наступающим частям», — отметил Ладья.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ на 14 декабря, украинские формирования с момента вторжения в приграничье Курской области потеряли в общей сложности свыше 40,4 тыс. бойцов. Также армией России было уничтожено за это время 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортёров, 1253 боевые бронированные машины, 1131 автомобиль и множества другой техники.

Ранее в этот же день бойцы Росгвардии и Минобороны РФ совместно уничтожили свыше 30 бойцов украинских формирований и три их опорных пункта в курском приграничье. Росгвардейцы обеспечили прикрытие и сопровождение расчётов реактивных систем залпового огня ВС РФ.