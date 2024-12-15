Москва, 15 декабря, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Мошенники пытаются узнать номер СНИЛС потенциальной жертвы, чтобы использовать его для различных схем обмана, в том числе для оформления микрозайма. Об этом 15 декабря рассказал гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Первая и наиболее очевидная цель мошенников — доступ к аккаунту на портале «Госуслуги». Если они знают ваш СНИЛС, это значительно упрощает процесс восстановления или взлома учётной записи», — привела его слова «Газета.Ru».

Юрист уточнил, что с помощью «Госуслуг» можно узнать персональные данные, в том числе данные паспорта, адрес регистрации, налоговую информацию и сведения о движимом и недвижимом имуществе.

После этого злоумышленники могут пытаться оформить от имени потенциальной жертвы субсидии, подать ложные заявки на государственные выплаты или поменять регистрационные данные, что создаст для владельца серьёзные проблемы, пояснил Адамс.

По его словам, ещё одной из часто применяемых мошенниками схем обмана является оформление микрозаймов, так как выдающие их компании часто просят минимальный набор идентификационных данных клиента. При наличии СНИЛС, полного имени и, вероятно, копии паспорта, которую можно получить из других источников, злоумышленники легко подают заявки на кредиты, в случае удачного для них решения оставляя настоящего владельца номера СНИЛС с долгами и плохой кредитной историей.

«Сам по себе номер СНИЛС, конечно, не позволяет сразу лишить человека денег или имущества. Однако именно в сочетании с другими данными он становится мощным инструментом в руках преступников. Чтобы защитить себя, важно не только не сообщать свой номер СНИЛС посторонним, но и позаботиться о дополнительных мерах безопасности», — уточнил юрист.

Адамс назвал в качестве одной из таких мер запрет на оформление кредитов через МФЦ или «Госуслуги», в результате чего любые действия с персональными данными гражданина станут невозможными без его личного присутствия. Юрист также призвал помнить, что любые звонки от лиц, просящих сообщить СНИЛС, код из СМС или другие персональные данные, как правило, являются мошеннической схемой.

«Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не доверяйте незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банков, государственных служб или медицинских учреждений. Ваши данные — это ваш личный ресурс, и защитить его можете только вы сами», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов заявил, что мошенническая схема с использованием специальных шпионских приложений для копирования банковских карт мало чем отличается от обычных способов злоумышленников. Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае нельзя переходить по неизвестным ссылкам или сообщать какие-либо коды доступа неизвестным людям.

Ранее, 12 декабря, стало известно, что мошенники создали новую схему обмана в Telegram. Злоумышленники предлагают от лица крупных компаний заработать денег, оставляя лайки на товарах в онлайн-магазине и в первый день действительно переводят немного денег за выполненную работу и предлагают «сотрудничать» дальше. В случае согласия потенциальной жертвы, ей предлагается выкупить некий товар в онлайн-магазине с обещанием вернуть деньги с процентами за присланный скриншот перевода суммы. После перевода им денег мошенники исчезают.

Президент России Владимир Путин 10 декабря отметил, что Киев возвёл в ранг государственной политики телефонное мошенничество против россиян. Российский лидер подчеркнул, что поручит рассмотреть варианты блокировки звонков от подобных злоумышленников и запретить подмену телефонных номеров.