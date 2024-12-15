Донецк, 15 декабря, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Штурмовые подразделения группировки «Центр» Вооружённых сил России в ходе взятия под контроль населённого пункта Петровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) освободили мирных жителей, запертых в подвалах домов, где размещались украинские формирования. Об этом 15 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости / Станислав Красильников

Отмечается, что российские штурмовики при поддержке бронегруппы быстро зашли расположенные возле села лесополосы и уничтожили украинских боевиков в укреплениях. Затем они двумя малыми группами зашли в населённый пункт, где передвигались от укрытия к укрытию, от дома к дому.

«В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками», — проинформировали в ведомстве.

Командир штурмовой группы рядовой Даниил Мауер рассказал, что в подвалах были заперты в основном пожилые люди.

«Они были рады, что мы пришли и помогли им избавиться от украинских военнослужащих, которые их кошмарили, еду у них забирали, как они рассказывали нам», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, эвакуированный из посёлка Раздольное в ДНР местный житель 10 декабря рассказал, что отступающие из населённых пунктов украинские формирования оставляют за собой «голую землю». По словам мужчины, он также слышал о приказе главы киевского режима Владимира Зеленского при отступлении уничтожать всё на своём пути.

В ноябре боевики украинских формирований прострелили мирной жительнице колени перед отступлением из Селидово в ДНР, бросив её умирать. По словам одного из местных жителей, бойцы украинской армии убивали всех, кого встречали на своём пути.