Саранск, 15 декабря, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Погибшая во время отдыха в Катаре 25-летняя жительница Саранска была похоронена в белом гробу. Об этом 15 декабря сообщило издание KP.RU.

Global Look Press

Отмечается, что жизнь погибшей Анастасии М. в последние годы была тяжёлой, и она решила отправиться в Катар, чтобы развеяться и отдохнуть. А 2 декабря тело россиянки обнаружили под окнами гостиницы в Дохе.

При этом об обстоятельствах трагического происшествия не сообщается, однако уточняется, что предварительные результаты расследования не свидетельствуют о криминальной версии произошедшего.

«Прощание прошло 11 декабря <…> Многие плакали в обнимку с матерью погибшей. Затем Анастасию в белом гробу повезли на одно из саранских кладбищ», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии обнаружили тела 12 человек. Уточнялось, что 11 из 12 погибших являются иностранцами и ещё один — гражданином республики, на их тела не обнаружили никаких явных признаков насилия.

В конце октября в гостинице «Караман Палас» в Ташкенте нашли тела 47-летней журналистки Инессы Паперной и её спутника Максима Радченко. Они приехали в Узбекистан в отпуск.