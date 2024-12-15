Донецк, 15 декабря, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Исполнительные органы киевского режима вели принудительный вывоз детей из Курахово в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом 15 декабря экс-сотрудница назначенной Киевом администрации города.

«Была принудительная эвакуация детей. Родители прятали детей по подвалам, полиция изыскивала по адресам и вывозила принудительно, либо должен был назначаться опекун», — привело её слова «РИА Новости».

Бывшая сотрудница украинской городской администрации отметила, что в принудительном порядке из города было вывезено очень много людей, добавив, что в Курахово остаются дети, сидящие в подвалах по несколько месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 октября она рассказала, назначенная Киевом администрация Курахово во период, когда город контролировала украинская армия, получала указания не передавать горожанам гуманитарную помощь, если их заявления были написаны на русском языке. Экс-сотрудница уточнила, что глава военной администрации приказал отказывать в выдаче такой помощи русскоязычным мирным жителям, в том числе пожилым и маломобильным людям.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 14 декабря рассказал, что российские военные освободили от украинских формирований здание городского совета в западной части города Курахово в ДНР и подняли над ним государственный флаг России.