ДНР, 15 декабря, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Администрация Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) во время нахождения под контролем киевского режима получала указания не передавать местным жителям гуманитарную помощь, если заявления поступали на русском языке. Об этом сообщила бывшая сотрудница администрации Алина, слова которой приводит «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, она ранее работала в Кураховской городской администрации и занималась различными направлениями. Когда начались боевые действия, начальник военной администрации приказал отказывать в выдаче гумпомощи русскоязычным мирным жителям, включая пожилых и маломобильных людей, уточняет она.

«Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать», — добавила Алина.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВС РФ освободили от украинских боевиков здание городского совета в западной части города Курахово в ДНР и подняли над ним государственный флаг России.

12 декабря в силовых структурах рассказали, что российские военные фактически заблокировали группировку украинских боевиков на территории теплоэлектростанции в Курахово. Уточнялось, что сейчас бойцы ВСУ безуспешно пытаются покинуть территорию ТЭС.

Рогов 10 декабря рассказал, что в Курахово началось неорганизованное бегство частей ВСУ. Он добавил, что боестолкновения начались в том числе в западной части города, где украинские формирования возвели основные укрепрайоны.