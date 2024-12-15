Вашингтон, 15 декабря, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назначит Ричарда Аллена Гренелла спецпосланником по особым миссиям.

De.usembassy.gov Ричард Гренелл

«Я рад объявить, что Рик Гренелл станет нашим специальным посланником по международным миссиям. Он будет работать в самых напряжённых точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Гренелл был послом США в Германии, исполняющим обязанности главы нацразведки и спецпосланником по переговорам между Сербией и Косово.

27 ноября Трамп предложил кандидатуру Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Трамп выдвинул кандидатуру главы соцсети Truth Social Девина Нуньеса на пост председателя консультативного совета по разведке при президенте в новой администрации. Трамп подчеркнул, что опыт Нуньеса председателем комитета по разведке палаты представителей (нижняя палата Сената США), а также работа в разоблачении якобы российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году позволят кандидату успешно проявить себя на новой должности.

Все кандидатуры, номинированные Трампом на различные посты, после его инаугурации рассмотрят законодатели. В США кандидатуры на должность послов утверждаются Сенатом.