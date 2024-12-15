Тель-Авив, Израиль, 15 декабря, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Глава Общей службы безопасности Израиля Ронен Бар и руководитель Службы общей разведки Иордании Ахмад Хусни провели секретные переговоры по ситуации в Сирии. Об этом 14 декабря сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что стороны обсудили ситуацию в Сирии и взаимодействие с пришедшей к власти в стране вооружённой оппозицией, которая формирует переходное правительство. В частности, поднималась тема контрабанды оружия на Западный берег реки Иордан, грозящая обострением ситуации на палестинской территории.

Израиль и Иордания заявили о желании совместно работать над решением общих проблем безопасности.

Иордания на сегодняшний день является ключевым посредником между Израилем и группировками сирийской вооружённой оппозиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) призвал мировое сообщество остановить «израильскую эскалацию» в Сирии.

Аш-Шараа обвинил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в нарушении линии разграничения на Голанских высотах и нанесении ударов по сирийской территории, а также назвал слабыми аргументы, которыми Тель-Авив оправдывает свои действия.

8 декабря МИД России сообщил об уходе Башара Асада с поста президента Сирии. Он распорядился мирно передать власть и с семьёй выехал в Россию, где им предоставили убежище.

После этого Израиль начал наносить удары по военным объектам в Сирии. 10 декабря ЦАХАЛ заявила, что за 48 часов уничтожила большую часть стратегических вооружений соседней республики.

Телеканал Al Mayadeen также 10 декабря сообщил, что израильские танки подошли на расстояние 21 км к Дамаску. ЦАХАЛ опровергла эти данные, заявив, что удерживает только буферную зону на Голанских высотах и подступы к госгранице.

Издание Yeni Şafak 14 декабря, ссылаясь на источники, заявило, что турецкая армия намерена сбивать военные самолёты Израиля, если они будут помогать своими ударами сирийским курдам. По информации издания, курды попросили ЦАХАЛ помочь в борьбе с протурецкими силами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя действия Израиля в Сирии, заявил, что они вряд ли способствуют стабилизации обстановки. Москва надеется на скорейшее урегулирование в регионе, добавил он.