Киев, 15 декабря, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Лётчик украинского самолёта тактической авиации, сбитый во время выполнения задания в Херсонской области, использовал «иностранные средства поражения». Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

President.gov.ua Самолет Ан-26 ВВС Украины

«Сегодня не вернулся с боевой задачи молодой украинский пилот — летчик 299-й бригады тактической авиации воздушных сил. Пилоты тактической авиации воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», — указано в заявлении воздушных сил ВСУ.

Наименование сбитого самолёта и какие иностранные средства поражения имеются в виду, украинские военные предпочли не раскрывать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолёт ВСУ севернее Херсона. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

13 декабря ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу в Херсонской области, из-за чего один человек погиб, двое получили ранения. Транспорт въезжал в Голую Пристань. Украинская армия использовала для атаки два FPV-дрона.

6 декабря украинские военные дронами-камикадзе нанесли удар по пункту выдачи гуманитарной помощи в городе Алёшки Херсонской области. В результате погибли три мирных жителя, ещё трое получили ранения и были отправлены в реанимацию в очень тяжёлом состоянии.