Париж, 15 декабря, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли в результате обрушившегося на французский заморский департамент Майотта в Индийском океане тропического циклона «Шидо». Об этом 14 декабря сообщила в субботу метеорологическая служба Франции.

Nasa.gov Циклон

Отмечается, что циклон стал самым сильным за последние 90 лет. По данным метеорологов, шторм сопровождается мощными ливнями и порывами ветра скоростью до 250 км/ч.

«Мощный циклон «Шидо» обрушился на Майотту с полной силой. Скорость порывов ветра, наблюдаемая на всей территории, превысила 200 километров в час. Речь идёт о циклоне небывалого для Майотты размаха более чем за 90 лет», — указано в сообщении метеорологической службы в соцсети X.

Министр экологии и энергетики Аньес Панье-Рюнаше уточнила, что более 15 тыс. домохозяйств остались без электроснабжения, в результате прохождения циклона нанесён значительный ущерб, который только предстоит подсчитать. Исполняющий обязанности министра транспорта Франции Франсуа Дюровре отметил, что на острове серьёзно пострадала инфраструктура, сильные повреждения получил аэропорт департамента.

Как сообщил телеканал BFMTV, на Майотту направлен военный самолёт со спасателями и необходимым оборудованием. Премьер-министр Франции Франсуа Байру созвал экстренное межведомственное совещание антикризисного центра для координации усилий по оказании помощи пострадавшим.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские спутники «Электро-Л» и «Арктика-М» сделали снимки циклона, накрывшего сильным снегопадом Москву.