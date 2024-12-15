Киев, 15 декабря, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Около тысячи бойцов из обученной во Франции 155-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской дезертировали после прибытия на линию фронта. С таким утверждением выступил главред украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Огромное количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) из числа тех, кого туда засунули, в эту бригаду», — сказал Бутусов.

Он пояснил, что бегство украинских бойцов связана с тем, что данная бригада была набрана из насильно мобилизованных людей и слабой подготовки.

«Набили в бригаду несколько тысяч людей с улицы, буквально, — вот этих бусифицированных — сказали, что это бригада, поставили туда компетентного командира, но не дали ему времени сформировать коллектив. В результате, почти тысяча людей, которых туда насильно засунули, — в 155-ю бригаду — они сразу по прибытии поехали домой», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Франции Себастьян Лекорню 26 ноября заявил, что из страны на Украину отправили 2,3 тыс. украинских военных после обучения. Созданную бригаду назвали «Анна Киевская» в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери великого князя киевского, русского святого Ярослава Мудрого. Глава ведомства заявил о готовности продолжать подготовку бойцов ВСУ.

Командир взвода 21-й мехбригады национальной гвардии Украины Вячеслав Хоменко 25 ноября заявил, что у подавляющего количества военнослужащих в ВСУ нет мотивации воевать. По его данным, 90% украинских военных не имеют необходимого боевого опыта.

Газета The Financial Times 1 декабря сообщила, что с января по октябрь 2024 года из украинской армии дезертировали больше бойцов, чем за два предыдущих года. За 10 месяцев прокуратура возбудила 60 тыс. уголовных дел в связи с тем, что военные бросили позиции. Издание отметило, что часть украинских мужчин используют программы обучения за границей, чтобы там сбежать из учебного лагеря.