Москва, 15 декабря, 2024, 04:07 — ИА Регнум. В клинических исследованиях российской вакцины от онкологических заболеваний смогут принять участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет, у которых выявили «солидную неоперабельная опухоль». Об этом 14 декабря сообщил врач-онколог и гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Исследование будет проводиться на базе НМИЦ радиологии Минздрава и направлено на изучение безопасности, переносимости, фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов», — написал Каприн в Telegram-канале.

Вместе с этим он добавил, что к участию в исследовании будут допущены только люди с гистологически подтвержденным диагнозом «солидная неоперабельная опухоль», которая не поддаётся лечению другими стандартными способами. Каприн уточнил, что с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября президент России Владимир Путин назвал прорывом внедрение отечественной вакцины против рака. В ходе встречи с главой государства глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что на перепроверку каждого компонента этого препарата в отдельности и их комплекса уйдёт ещё порядка одного года.

В середине октября стало известно, что создаваемая в РФ вакцина от рака способна подавлять развитие опухоли. Помимо этого, она, возможно, подавляет способность метастазирования опухоли. Сейчас российские учёные выясняют, возможно ли превратить мутацию в опухоли в антиген, который сможет стимулировать иммунитет больного против злокачественного образования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург 12 октября рассказал, что в рамках клинических исследований запланирована вакцинация новым препаратом от рака пациентов с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких. В Казани Институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке лёгких, от которого в мире умирает порядка 1,3 млн человек в год.