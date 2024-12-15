Москва, 15 декабря, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Попавший в плен украинский боец Дмитрий Игнатенко, которого прозвали «человек дождя», рассказал об отправке в зону боевых действий в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео с рассказом Игнатенко опубликовала «Российская газета».

По словам мужчины, его приняли в ВСУ, несмотря на психическое расстройство и нахождение на попечении родных. При этом, отметил Игнатенко, он предупредил командира о своей психической болезни.

«Я говорю, воевать не буду, оружие в руки брать не буду, такая болезнь… Все равно сказали: ты годен», — сказал боец.

Вместе с этим Игнатенко обратился к своему брату и сестру и попросил их вернуть его на Украину.

Как передавало ИА Регнум, 49-летнего Дмитрия Игнатенко обнаружили в блиндаже, он вжимался там в стену и перебирал руками землю, постоянно покачиваясь в разные стороны. Морпех решил, что солдат контужен. Но скоро он понял, что это не контузия, а также услышал шёпот украинца, который говорил, что не хочет воевать.

После осмотра Игнатенко военный вспомнил голливудский фильм «Человек дождя», где главный герой страдал расстройством аутистического спектра.

Со слов ещё одного украинского военного Виталия Мухина, он встретил Игнатенко в российском плену и давно знаком с ним. По его словам, он с детства страдает психическим расстройством. Его похитили сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) в городе Знаменка Кировоградской области в июле 2024 года, отправили в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и забросили в приграничье Курской области.

Тогда на той позиции взяли в плен трёх украинцев, которых двое морпехов стали конвоировать в тыл. ВСУ атаковали сдавшихся сослуживцев FPV-дроном, в результате чего пленный Игорь Хоменко погиб, Игнатенко получил 24 осколочных ранения, пострадал и третий. Группу в итоге спасли российские медики.