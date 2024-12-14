Дамаск, 15 декабря, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Россия сохранит контроль над двумя ключевыми военными базами в Сирии, а также военный контингент там после прихода к власти вооружённой оппозиции. Об этом сообщает агентство Reuters.

mil.ru Российская база «Хмеймим» в Сирии

«Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы в стране после падения президента Башара Асада», — пишет агентство.

Речь идёт об авиабазе Хмеймим и военно-морском порте Тартус.

Отмечается, что будущее присутствие ВС РФ в регионе, а также условия между Россией и правительством экс-президента Сирии Башара Асада станут предметом обсуждения с новым руководством страны.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что РФ близка к соглашению с сирийской вооружённой оппозицией о сохранении на территории республики авиабазы Хмеймим и присутствия в военно-морском порту Тартус. Якобы уже достигнуто неформальное соглашение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 декабря отметил, что Москва обсуждает сохранение военного присутствия России в Сирии с будущими властями республики. Делается всё возможное, чтобы найти связь с теми, кто может гарантировать безопасность, а российские военные принимают необходимые меры предосторожности.