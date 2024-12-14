Штат Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Беспилотники неизвестного происхождения парализовали работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк. Об этом 14 декабря сообщила губернатор штата Кэти Хокул, пишет издание Newsweek.

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«Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были закрыты примерно на час из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко», — отмечается в заявлении Хокул.

Губернатор штата подчеркнула, что федеральные власти должны вмешаться в ситуацию и разобраться в ней. Хокул указала, что жители встревожены появлением беспилотников и недовольны отсутствием реакции федеральных властей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на спецбрифинге, посвящённом ситуации с появлением неопознанных беспилотников над территорией США, представитель ФБР назвал реакцию граждан на дроны «чрезмерной». При этом представители Пентагона и министерства внутренней безопасности признали, что происхождение БПЛА не установлено, но указали на отсутствие доказательств у властей, что от объектов исходит угроза общественной безопасности.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил сбивать неопознанные беспилотники, которые на протяжении нескольких недель наблюдают жители американского штата Нью-Джерси и соседних штатов. Кроме того, Трамп указал, что власти знают о таинственных наблюдениях за беспилотниками больше, чем декларируют общественности.

Как заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, федеральные ведомства, в том числе ФБР, не в состоянии установить, что за беспилотники замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси. На сегодняшний день, по словам Кирби, риски для безопасности страны и её граждан не установлены, активность не является зловредной или преступной.

Сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести ограниченный режим чрезвычайного положения (ЧП) в штате для запрета использования БПЛА.