Флорида, США, 15 декабря, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Суд Южного округа Флориды обязал американский телеканал ABC News выплатить избранному президенту США Дональду Трампу $15 млн для досудебного урегулирования дела о защите чести и достоинства. Об этом сказано в электронной базе суда.

ИА Регнум

Отмечается, что ABC News, согласно достигнутым договорённостям, перечислит $15 млн в качестве благотворительного взноса в «президентский фонд и музей», который будет организован Трампом, а также оплатит политику юридические издержку в размере $1 млн.

В марте этого года Трамп подал иск о защите чести и достоинства на ведущего ABC News Джорджа Стефанопулоса, который утверждал, что Трампы якобы признана виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября стало известно, что Трампподал судебный иск против телеканала CBS News из-за интервью со своей соперницей от демократов Камалой Харрис, потребовав $10 млрд за попытку вмешательства в выборы. Иск подан в штате Техас после просьбы адвокатов Трампа к CBS News опубликовать полную расшифровку интервью с Харрис, поскольку она дала два ответа на вопрос о войне между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа.

Телеканал отказался передавать юристам расшифровку, ссылаясь на Первую поправку американской конституции. CBS News настаивает, что интервью не подделано, а программа, на которой оно вышло, не вырезала и не скрывала ответы Харрис на спорные вопросы.