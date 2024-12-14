Кореновск, Краснодарский край, 15 декабря, 2024, 01:32 — ИА Регнум. В Кореновске в Краснодарском крае в результате столкновения двух микроавтобусов пострадали шесть человек, их госпитализировали. Об этом вечером в ночь на 15 декабря сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

Telegram-канал ГУМВД по Краснодарскому краю

«На автодороге М4 «Дон», по направлению в сторону Краснодара, 59-летний водитель «Рено» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автобуса «Ивеко» (без пассажиров) и допустил столкновение», — говорится в Telegram-канале правоохранительного ведомства.

Отмечается, что шесть пострадавших человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Несовершеннолетних среди них нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства столкновения.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в Кировской области три человека погибли, ещё семеро получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса.

В этот же день оперативные службы сообщили о ДТП в Перми. По данным следствия, произошло столкновение двух трамваев, в результате чего пострадал 21 человек, в том числе двое детей.