Брянск, 15 декабря, 2024, 00:59 — ИА Регнум. В селе Курковичи Брянской области пострадал мирный житель в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в ночь на 15 декабря сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камкадзе село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки житель села, к сожалению, получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости», — написал Богомаз в Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавший был доставлен в районную больницу для получения необходимой помощи. В настоящий момент на месте работают все оперативные и экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря в посёлке Майский в Белгородской области из-за удара украинских военных по жилому дому погиб девятилетний ребёнок. Также пострадали его мать и семимесячный малыш.

13 декабря в Белгородской области в ходе ночного удара ВСУ по Теребренскому сельскому поселению беспилотником погиб боец самообороны. В ту ночь российские средства ПВО нейтрализовали над территорией РФ 13 украинских беспилотников, в том числе четыре над Белгородской областью.