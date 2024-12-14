Дюнкерк, Франция, 15 декабря, 2024, 00:20 — ИА Регнум. В пригороде французского Дюнкерка в результате стрельбы погибли четыре человека, включая сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Иван Шилов ИА Регнум

"Четыре человека были убиты в результате стрельбы в Лон-Плаж, около Дюнкерка в субботу, 14 декабря", - сообщил телеканал.

По предварительным данным, в результате стрельбы убиты два агента безопасности и два мигранта в разных местах. Отмечается, что полиции сдался человек, который объявил себя виновным в этих убийствах. Кроме того, мужчина признался в ещё одном убийстве в коммуне Ворму.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят расследование.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря ребёнок 12 лет и трое взрослых получили ранения в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом. Уточнялось, что террорист открыл огонь по пассажирскому автобусу на шоссе 60 возле Бейт-Джала. На месте теракта работают медики и парамедики, пострадавших направляют в больницу «Хадасса Эйн-Керем»

6 октября мужчина напал на людей в израильском городе Беэр-Шеве в нескольких местах — рядом со зданием центрального автовокзала и в одном из кафе. Он стрелял по прохожим и нанёс им ножевые ранения. В результате пострадали девять человек. Кроме того, в результате стрельбы погибла 25-летняя женщина.