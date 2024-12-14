Вашингтон, 14 декабря, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Мужчина, пытавшийся перелезть через временное ограждение Белого дома, задержан полицией в Вашингтоне. Об этом 14 декабря сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пресс-секретаря Секретной службы США.

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«Человек был задержан после попытки перелезть через временное ограждение возле Белого дома сегодня утром», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошёл около 11 утра по местному времени (19 часов по мск). Мужчина предпринял попытку перелезть через временное ограждение в момент, когда в Белом доме находился президент США Джозеф Байден. По данным Секретной службы, мужчину оперативно задержали, ему предъявлено обвинение в противоправном проникновении.

Отмечается, что американский лидер не пострадал, на его работу инцидент не повлиял. Нарушитель не причинил вреда никому из охраняемых лиц, так как не успел полностью перелезть через ограждение.

Временные ограждения вокруг Белого дома установили в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 12 октября шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния (США) Чад Бьянко заявил о предотвращении третьей попытки покушения на Дональда Трампа, на тот момент кандидата в президенты от республиканцев. По словам Бьянко, на блокпосту перед местом выступления кандидата в президенты задержали мужчину, пытавшегося провезти туда дробовик, заряженный пистолет и магазин с боеприпасами большой ёмкости.

В Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Он получил лёгкое ранение в ухо. Второе покушение было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). В результате инцидента политик не пострадал.

11 октября глава Белого дома Байден отдал приказ охранять Трампа как действующего президента США. По его словам, при необходимости Трампу передадут военную технику.