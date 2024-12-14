Орел, 14 декабря, 2024, 23:46 — ИА Регнум. В Орловской области ликвидировали пожар на объекте топливной инфраструктуры, который возник в результате атаки украинских БПЛА. Об этом вечером 14 декабря сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

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«Благодарю наши оперативные службы, особенно личный состав УМЧС по Орловской области. Пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА, ликвидирован в 23 часа», — написал Клычков в Telegram-канале.

Вместе с этим глава региона попросил руководство оперативных служб представить списки отличившихся в ликвидации возгорания для награждения.

Как передавало ИА Регнум, утром 14 декабря Клычков сообщил, что в регионе в результате массированной атаки украинских беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. По его информации, жертв и пострадавших в результате атаки ВСУ нет. К 7:40 пожарные локализовали возгорание. Пострадавших, как отмечал глава региона, в результате атаки нет.

Всего за ночь 14 декабря, по данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников, из них пять — над территорией Орловской области.