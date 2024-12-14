Дамаск, 14 декабря, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Новому руководству Сирии перед принятием политических решений нужно тщательно проанализировать текущую ситуацию в стране. Об этом 14 декабря заявил лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани).

Мария Ныркова/ТАСС

В интервью телеканалу SyriaTV он отметил, что в данный момент в Сирии необходимо перейти с «революционных действий» к госстроительству, поэтому для страны необходимо создать государственные и правовые институты. Кроме того, лидер вооружённой сирийской оппозиции призвал обеспечить гарантии прав и справедливости для всех граждан Сирии. Вместе с этим он заявил, что минобороны Сирии собирается распустить все действующие в стране группировки.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря аш-Шараа заявил, что новые власти республики дают России возможность пересмотреть отношения с сирийским народом. Он добавил, что Дамаск не намерен вступать в конфликт с Израилем.

8 декабря Башар Асад сложил полномочия президента Сирии на фоне наступления вооружённой оппозиции. Он с семьёй прибыл России, где им предоставили убежище.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря призвал исходить из реалий, сложившихся в Сирии. Он подчеркнул, что Россия в своё время помогла республике справиться с террористами и перейти к стабилизации обстановки. После этого сирийские власти под руководством Асада сами занимались развитием страны.