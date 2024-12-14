Каталония, Испания, 14 декабря, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Миллиардер, один из богатейших бизнесменов Испании Исак Андик погиб в результате несчастного случая в горах Каталонии. Об этом 14 декабря сообщила газета El Pais.

Lorena SopÃƒÂªNa/Global Look Press Исак Андик

Уточняется, что 71-летний миллиардер упал в ущелье с высоты около 150 метров во время экскурсии недалеко от пещер Сальнитре, расположенных на пути к монастырю Монтсеррат. Родственники сообщили о произошедшем экстренным службам около 12:30 (14:30 мск). На место происшествия направили вертолёт и машину скорой помощи, но прибывшим медикам пришлось констатировать смерть миллиардера.

По данным издания La Vanguardia, Андик поскользнулся на одной из троп во время экскурсии. Предпринимателя сопровождали его сын Джонатан и супруга. Бизнесмен увлекался пешим туризмом и любил путешествовать в горах.

Исак Андик является основателем испанской компании и сети магазинов одежды Mango, он возглавлял совет директоров.

«С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, нашего основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу», — указано в заявлении на сайте компании.

Андик являлся одним из богатейших людей в Испании, его состояние Forbes оценивает в $4,5 млрд. По версии издания, Андик занимал 750-е место в рейтинге богатейших людей планеты. Самым вероятным наследником Андика, по данным Forbes, станет его сын Джонатан (родился в 1981 году), который тоже входит в совет директоров Mango.