Село Гудаури, Грузия, 14 декабря, 2024, 22:17 — ИА Регнум. В Грузии на горнолыжном курорте Гудаури обнаружили тела 12 человек. Об этом 14 декабря сообщило грузинское МВД.

Стрингер/Sputnik/РИА Новости

«В спальном помещении на втором этаже индийского ресторана, расположенного в Гудаури, были обнаружены тела 12 человек, предположительно, работавших в этом же учреждении. На первый взгляд на телах нет никаких признаков насилия», — говорится на сайте правоохранительного ведомства.

Отмечается, что 11 из 12 погибших являются иностранными гражданами, один — гражданин Грузии.

По предварительным данным следствия, в комнате, где обнаружены тела погибших, был установлен генератор, который был мог быть включён из-за прекращения подачи электричества.

В данный момент проводятся следственные действия с участием экспертов-криминалистов, а также опрашиваются разные лица. Для выяснения точной причины смерти была назначена судмедэкспертиза.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября в гостинице «Караман Палас» в Ташкенте обнаружили тела 47-летней журналистки Инессы Паперной и её спутника Максима Радченко. Пара приехала в Узбекистан в отпуск. Журналистка жила в Иркутске, у неё остался 12-летний сын. Отмечалось, что смерть могла быть вызвана отравлением газом, который попал в вентиляционную систему после очистки бассейна.

В октябре 2021 года четверо российских туристов скончались в отеле на западе Албании. Сообщалось, что причиной их смерти стало отравление хлором. Работник отеля, чистивший бассейн, в котором позднее купались туристы, использовал слишком много хлора, отмечалось в сообщениях.