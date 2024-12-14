Дамаск, 14 декабря, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) 14 декабря заявил, что готов баллотироваться в президенты, если его попросят.

Кадр из видео Ахмед аш-Шараа

«Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской Республики, если об этом попросят граждане или окружающие меня люди», — рассказал он телеканалу Al Araby.

Также аш-Шараа пообещал распустить все вооружённые группировки в стране. Он заявил, что в Сирии не будет оружия, оставшегося без государственного контроля.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 декабря аш-Шараа заявил, что новые власти республики дают России возможность пересмотреть отношения с сирийским народом. Он добавил, что Дамаск не намерен вступать в конфликт с Израилем.

8 декабря Башар Асад сложил полномочия президента Сирии на фоне наступления вооружённой оппозиции. Он с семьёй прибыл России, где им предоставили убежище.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря призвал исходить из реалий, сложившихся в Сирии. Он подчеркнул, что Россия в своё время помогла республике справиться с террористами и перейти к стабилизации обстановки. После этого сирийские власти под руководством Асада сами занимались развитием страны.