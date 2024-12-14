Москва, 14 декабря, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высоко оценили работу «Молодой Гвардии Единой России». Об этом 14 декабря сообщается в Telegram-канале общественной организации.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Единая Россия» не просто может, умеет, но и обязана выстраивать всю свою деятельность именно в диалоге с людьми, опираться на всех наших сторонников, «Молодую Гвардию», тесно работать с партнёрами из Народного фронта, с фондами «Всё для победы» и «Защитники Отечества», — сказал Путин.

В свою очередь Медведев отметил, что волонтёры «Молодой Гвардии» оказывают поддержку жителям Донбасса и других новых территорий страны, трудятся в больницах, помогают многодетным семьям и ветеранам, играют значимую роль в поддержке уязвимых категорий граждан, содействуют жилищно-коммунальным службам в благоустройстве и восстановлении важных объектов, организуют детский досуг, спортивные и патриотические мероприятия.

«Молодая Гвардия Единой России» уделяет серьёзное внимание патриотическим акциям, особенно празднованию Дня Победы, ежегодно проводит их», — указал Медведев.

Отмечается, что на XXII съезде «Единой России» в обновлённый состав президиума генсовета партии вошёл председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

Как сообщало ИА Регнум, на съезде «Единой России» 14 декабря Путин призвал членов партии активно включаться в работу по расширению программы «Время героев» и вовлекать в партийные проекты участников спецоперации. Он подчеркнул, что необходимо поддерживать талантливых, целеустремлённых людей, становясь для них центром притяжения. Президент подчеркнул, что такие герои в итоге сами становятся примером для молодого поколения и помогают воспитывать достойную смену.

На съезде Медведев поручил парламентариям безотлагательно включиться в работу по запуску региональных программ, аналогичных «Времени героев». Он также выразил уверенность, что все задачи будут выполнены, поскольку «Единая Россия» является правящей партией большинства.