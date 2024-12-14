Дамаск, 14 декабря, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) 14 декабря призвал мировое сообщество остановить «израильскую эскалацию» в Сирии. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

Matias Delacroix/AP/TASS

Политик обвинил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в нарушении линии разграничения на Голанских высотах и нанесении ударов по сирийской территории, а также назвал слабыми аргументы, которыми Тель-Авив оправдывает свои действия.

«Международное сообщество должно срочно вмешаться и взять на себя ответственность в отношении этой эскалации», — считает аш-Шараа.

По его словам, Израиль в основном сосредоточился на ударах по гражданским объектам. Есть опасения повторения гуманитарной катастрофы, которая произошла в секторе Газа из-за атак ЦАХАЛ.

Аш-Шараа подчеркнул, что действия Израиля ведут к неоправданной эскалации в регионе. Сирия истощена за долгие годы войны, она не может вступать в новые конфликты, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МИД России сообщил об уходе Башара Асада с поста президента Сирии. Он распорядился мирно передать власть и с семьёй выехал в Россию, где им предоставили убежище.

После этого Израиль начал наносить удары по военным объектам в Сирии. 10 декабря ЦАХАЛ заявила, что за 48 часов уничтожила большую часть стратегических вооружений соседней республики.

Телеканал Al Mayadeen также 10 декабря сообщил, что израильские танки подошли на расстояние 21 км к Дамаску. ЦАХАЛ опровергла эти данные, заявив, что удерживает только буферную зону на Голанских высотах и подступы к госгранице.

Издание Yeni Şafak 14 декабря, ссылаясь на источники, заявило, что турецкая армия намерена сбивать военные самолёты Израиля, если они будут помогать своими ударами сирийским курдам. По информации издания, курды попросили ЦАХАЛ помочь в борьбе с протурецкими силами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя действия Израиля в Сирии, заявил, что они вряд ли способствуют стабилизации обстановки. Москва надеется на скорейшее урегулирование в регионе, добавил он.