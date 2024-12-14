Москва, 14 декабря, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Россия не намерена мириться со злоупотреблениями ЮНЕСКО и попытками подготовки докладов, игнорирующих убийства киевским режимом российских журналистов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 14 декабря.

Станислав Красильников/РИА Новости Мария Захарова

«Российская сторона не намерена мириться с продолжением практики подготовки подобных псевдостатистических докладов и в целом со злоупотреблениями в деятельности входящей в систему ООН организации в интересах узкой группы стран», — отмечается в заявлении.

Захарова подчеркнула, что Россия категорически отвергла признание этого доклада, грубо искажающего реальное положение дел в области безопасности журналистов.

«Исходим из того, что этот текст фактически является источником дезинформации в области безопасности работников СМИ», — указала она.

Дипломат отметила, что Москва продолжит последовательно отстаивать принципы уставов ООН и ЮНЕСКО, которые объединяют единомышленников из числа стран глобального Юга, не согласных с насаждением так называемого «миропорядка, основанного на правилах».

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря доклад генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле о безопасности журналистов, в котором не упоминается ни один представитель российской прессы, не был одобрен, а лишь был принят к сведению. Захарова поблагодарила всех неравнодушных, кто выражал протест и направлял письма в поддержку коллег.

В ноябре ЮНЕСКО опубликовал доклад Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022–2023 годы. Из документа следует, что в течение двух лет не погиб ни один российский военкор, расследователь или публицист.

16 ноября председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с ИА Регнум назвал доклад ЮНЕСКО неприкрытым цинизмом. Он напомнил о погибших российских журналистах Дарье Дугиной, Владлене Татарском, Ростиславе Журавлёве, Борисе Максудове. Общее число погибших журналистов, которые не попали в список ЮНЕСКО, превышает 30 человек, подчеркнул Соловьёв.

Первый канал 17 ноября направил в ЮНЕСКО требование включить в доклад факты гибели и травм российских журналистов. Доклад Азуле дискредитирует ЮНЕСКО и отражает её политическую ангажированность, отмечалось в заявлении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 ноября назвал Азуле прямой соучастницей информационной войны Запада против России, «а по большому счёту против правды».