Белгород, 14 декабря, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 14 декабря атаковали город Шебекино и два приграничных населённых пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости

«Сразу три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что в Шебекино украинские военные запустили дрон по многоквартирному дому. В нём осколками выбило некоторые стёкла, посекло фасад.

По селу Ясные Зори Белгородского района ВСУ запустили снаряд. Взрывом выбило окна, а также повредило кровли и заборы двух частных домов. В Валуйском округе возле посёлка Уразово украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, повредив его.

Губернатор подчеркнул, что оперативные службы начали работу. Они в том числе уточняют информацию о последствиях ударов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 декабря в посёлке Майский в Белгородской области из-за удара украинских военных по жилому дому погиб девятилетний ребёнок. Также пострадали его мать и семимесячный малыш.

13 декабря в Белгородской области в ходе ночного удара ВСУ по Теребренскому сельскому поселению беспилотником погиб боец самообороны. В ту ночь российские средства ПВО нейтрализовали над территорией РФ 13 украинских беспилотников, в том числе четыре над Белгородской областью.