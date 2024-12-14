Москва, 14 декабря, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Шесть участников кадровой программы «Время героев» вошли в состав Высшего совета партии «Единая Россия» после прошедшей 14 декабря ротации в ходе XXII съезда партии в Национальном центре «Россия».

Александр Пирагис/РИА Новости

«Членами Высшего совета стали Герой России Юрий Абаев, Герой России, зампредседателя правления Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» Андранник Гаспарян, Герой России Владислав Головин, Герой России Андрей Митяшин», — указано в сообщении пресс-службы программы.

Также в состав совета включили Героя России, председателя правления российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артура Орлова и кавалера трёх орденов Мужества Александра Тихонова.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря ветеранам и участникам спецоперации вручили партийные билеты «Единой России». В их числе депутат заксобрания города Севастополь, Герой России Роман Кулаков, награждённый медалью Суворова, медалью «За отвагу», а также трижды кавалер ордена Мужества, в ходе спецоперации служивший завкомандира спецназначения, Кирилл Лосунчуков.

11 декабря Лосунчукова, который является участником первого потока программы «Время героев», назначили замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению Путина. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.