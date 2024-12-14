Дамаск, 14 декабря, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) выступил с утверждением, что новые власти страны дали России возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил телеканал Al Jazeera.

Balkis Press/ABACA Ахмед аш-Шараа

«Мы дали россиянам возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом», — сказал аш-Шараа.

Он также добавил, что новое правительство Сирии не будет вступать в конфликт с Израилем. По его словам, следующим этапом будет построение стабильности в стране.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря экс-лидер Сирии Башар Асад на фоне наступления вооружённой оппозиции и постепенной потери контроля над городами объявил о сложении полномочий президента и покинул Сирию. В настоящее время он находится в России, где вместе с семьёй получил убежище. Российская сторона в свою очередь отметила, что выполнила все обязательства перед Сирией, помогая стране победить террористов. Решать внутренние политические проблемы сирийцы должны сами, подчеркнула Москва.

После смены сирийской власти армия Израиля вошла на территорию страны, а также нанесла мощные удары по портам и аэродромам Сирии, уничтожив практически весь флот и авиацию страны. Ряд экспертов предположил, что Израиль может захотеть оккупировать часть Сирии.

11 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что действия Израиля, занявшего буферную зону в районе Голан и ряд прилегающих к ней районов, нарушают условия сирийско-израильского соглашения о разъединении сил от 1974 года.