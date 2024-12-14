Москва, 14 декабря, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Актёр, известный по роли в сериале «Интерны», Николай Ледовских скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщили на сайте «Кино-Театр. Ру».

Кадр из видео Николай Ледовских

Причину смерти артиста не назвали. Отмечается, что он умер 12 декабря. Актёр в «Интернах» сыграл пациента по имени Кондрат Мезенцев.

Николай Ледовских родился 25 сентября 1947 года. В 1974 году окончил Московский государственный институт международных отношений, отучившись на факультете международной журналистики.

Впервые снялся в кино, участвуя в сериале «Студенты-2», сыграв там продавца ёлок. В общей сложности работал в 54 лентах. В том числе в сериалах «Александровский сад-2», «Адвокат-6», «Обнимая небо» и «Светофор».

Последней работой Николая Ледовских стала роль в фильме «Балабол», вышедшем в 2023 году.