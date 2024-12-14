Москва, 14 декабря, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Первого вице-спикера Совета Федерации Владимира Якушева избрали на пост секретаря генерального совета «Единой России». Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба партии.

Екатерина Штукина/РИА Новости Владимир Якушев

Тайное голосование состоялось на заседании генерального совета по итогам XXII съезда «Единой России». С июня 2024 года Якушев был врио секретаря генсовета партии.

По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, Якушев с момента назначения хорошо проявил себя как организатор партийной работы.

Сам Якушев отметил, что на съезде президент России Владимир Путин поставил партии основополагающие задачи.

«Это наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы партия власти, а потому, что мы партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, и делать всё, чтобы имидж нашей партии, наша электоральная активность только росли», — заключил Якушев.

Согласно уставу партии, секретарь избирается генсоветом на срок полномочий партийного органа из числа его членов. Состав генсовета избирается сроком на пять лет, последнее утверждение состава произошло в 2021 году.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря партия также обновила состав генерального совета. В него вошли военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель, председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов и ещё четыре человека.

На съезде Медведев поручил парламентариям безотлагательно включиться в работу по запуску региональных программ, аналогичных «Времени героев». Он также выразил уверенность, что все задачи будут выполнены, ведь «Единая Россия» является правящей партией большинства.