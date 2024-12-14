Москва, 14 декабря, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые посетил Национальный центр «Россия». Глава государства обозначил ключевую задачу этого центра — продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

В рамках XXII съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» Владимир Путин рассказал о том, что в основе программы развития страны лежит мощная всенародная поддержка.

«Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. Они рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность и традиции. Те общие ценности, сохранению и продвижению которых призван служить, в том числе, и Национальный центр «Россия», где мы сейчас с вами находимся», — заявил глава государства.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента Путина для сохранения наследия международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и её граждан на постоянной основе, сообщили в пресс-службе центра. В работе участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

Как сообщало ИА Регнум, на съезде в центре Путин назвал сплочённость россиян великой ценностью, в которой заключается несокрушимая сила, а также уверенность россиян в сегодняшнем и завтрашнем дне.

В начале декабря президент поручил национальному центру «Россия» подготовить понятный справочник с информацией о новых национальных проектах, их целях, этапах и результатах. Он пояснил, что люди должны знать о тех результатах, позитивных изменениях в жизни, которые можно увидеть и почувствовать.