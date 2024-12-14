Москва, 14 декабря, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Президентская академия РАНХиГС активно участвует в работе по масштабированию программы «Время героев». Об этом в субботу, 14 декабря, заявил ректор академии Алексей Комиссаров.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Президентская академия уже активно включилась в работу: в филиалах и представительствах можно подать заявку на участие, пройти тестирование. В 2025 году академия будет присутствовать в каждом регионе России. Это позволит оперативно внедрять и масштабировать программу», — приводит его слова ТАСС.

Ректор отметил, что первые 83 участника программы — добровольцы, мобилизованные и ушедшие в запас ветераны СВО, — начали учиться весной текущего года, а уже сегодня 15 из них получили должности губернаторов, сенаторов, региональных министров и депутатов.

Он добавил, что на первый поток было подано более 44 тыс. заявок и уже свыше 12 тыс. — на второй.

Как сообщало ИА Регнум, на съезде «Единой России» 14 декабря президент РФ Владимир Путин призвал членов партии активно включаться в работу по расширению программы «Время героев» и вовлекать в партийные проекты участников спецоперации. Он подчеркнул, что необходимо поддерживать талантливых, целеустремлённых людей, становясь для них центром притяжения. Президент подчеркнул, что такие герои в итоге сами становятся примером для молодого поколения и помогают воспитывать достойную смену.

Глава государства также отметил, что в программе «Время героев» хотят принимать участие десятки тысяч бойцов специальной военной операции.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению Путина. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.