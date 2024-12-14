Москва, 14 декабря, 2024, 18:40 — ИА Регнум. В ходе XXII съезда партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» ветеранам и участникам спецоперации вручили партийные билеты. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе партии.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Партбилет получил начальник группы 1-й роты 1-го батальона Бригады (Беспилотной авиации ГРОМ «КАСКАД») Александр Мещанинов. Участник спецоперации награждён медалью «За Отвагу», медалью «За храбрость» II степени.

Также документ выдали сенатору Республики Алтай, Герою России Амыру Аргамакову, награждённому двумя орденами Мужества, и Герою России Владимиру Сайбелю.

Партийный билет получил и депутат Заксобрания города Севастополь, Герой России Роман Кулаков, награждённый медалью Суворова, медалью «За отвагу», а также трижды кавалер ордена Мужества, в ходе спецоперации служивший завкомандира спецназначения, Кирилл Лосунчуков.

Наконец, документ вручили участнику спецоперации, активисту ВДМОД «Волонтёрская Рота Боевого Братства» Владиславу Петрикову, награжденному медалью «За храбрость» I степени.

Как сообщало ИА Регнум, на съезде президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в ветеранах спецоперации. По его словам, спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок.

Глава государства также отметил важность вклада, который «Единая Россия» внесла в оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Путин указал на то, что многие члены ЕР отправились на фронт. Он назвал это мужественным шагом, который достоин уважения.

11 декабря Лосунчукова, который является участником программы «Время героев», назначили замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области. В мае он стал одним из 83 участников первого потока программы.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению Путина. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.