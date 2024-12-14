Дамаск, 14 декабря, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Посольство Турции в Сирии, закрывшееся почти 13 лет назад, возобновило работу. Об этом 14 декабря сообщил телеканал CNN Turk.

Belkin Alexey/Global Look Press

«На здании посольства был вывешен турецкий флаг. Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что посольство Турции в Дамаске начинает работу с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в здании диппредставительстве уже находится поверенный в делах посольства Турции в Сирии Бурхан Кёроглу.

Турция закрыла посольство в Дамаске в марте 2012 года на фоне гражданской войны в Сирии. К этому моменту отношения между странами охладели из-за разногласий по разрешению сирийского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 декабря заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Он также пообещал защищать национальные интересы своей республики, если возникнет угроза со стороны сирийской оппозиции.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев при этом сомневается в возможности сохранить единство Сирии после падения администрации бывшего президента Сирии Башара Асада. Он также напомнил, что Россия длительное время помогала руководству республики, так как понимала отрицательные последствия в случае её распада. По его мнению, причиной падения сирийского правительства стали ошибки в управлении страной.

Об уходе Асада с поста президента 8 декабря сообщил МИД России. Бывший сирийский лидер покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он и его семья прибыли в РФ, где им предоставили убежище.

Россия много лет помогала правительству Сирии вести борьбу с террористическими организациями. Москва обязалась помогать, пока армия республики будет продолжать боевые действия. Президент РФ Владимир Путин ещё в 2015 году указал на то, что россияне в решении внутренних проблем этой страны не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря подчеркнул, что проведение специальной военной операции на Украине является абсолютным приоритетом для России. События в Сирии на ней не отразятся, все цели будут достигнуты.