Сыктывкар, 14 декабря, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина перенесла инсульт и находится в реанимации. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин. Его слова приводит ТАСС.

Павел Бедняков/РИА Новости Раиса Сметанина

«У Раисы Петровны примерно неделю назад случился инсульт, сейчас она находится в реанимации в больнице. Она в сознании, молимся за её выздоровление», — сказал он.

По его словам, медики сейчас ничего не говорят и точных прогнозов не дают.

Сметаниной 72 года. На её счету 10 олимпийских медалей — четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая. Первая в истории спортсменка, сумевшая завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд. Также она является многократной чемпионкой СССР.

В настоящее время Раиса Сметанина — старший тренер-преподаватель Государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр спортивной подготовки сборных команд».

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября народного артиста России, актёра Василия Ливанова госпитализировали с инсультом. Состояние его здоровья ухудшилось ещё 29 сентября, и бригада скорой помощи доставила актёра в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Артисту провели ангиографию и удалили тромб, также во время операции у него произошла остановка сердца.