Москва, 14 декабря, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что он не контактировал с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США по Сирии.

Мария Ныркова/ТАСС

«Нет», — заявил глава СВР в ответ на соответствующий вопрос, его слова привёл ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённая сирийская оппозиция начала наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо 27 ноября, а уже 8 декабря сирийские войска покинули центр Дамаска. После этого оппозиция заняла штаб-квартиру государственного телевидения Сирии, прекратил работу международный аэропорт Дамаска, и из тюрьмы «Сейдная» выпустили всех заключённых.

Министерство иностранных дел РФ 8 декабря сообщило, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинуть страну, отдав указание о мирной передаче власти. После этого он вместе со своей семьёй прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 11 декабря заявил, что США играли и продолжают играть роль «геополитического кукловода» в событиях в Сирии. Он напомнил, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела многих стран Ближневосточного региона оборачивалось только трагическими последствиями.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку Дамаску до тех пор, пока боевые действия ведутся самим сирийским народом, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом он ещё в 2015 году заявлял, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», потому что данная проблема является внутренним делом Сирии. При этом российская сторона всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, говоря о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В данный момент Вооружённые силы России сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял глава государства, все поставленные задачи будут выполнены.