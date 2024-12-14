Москва, 14 декабря, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Победа кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Кавелашвили на выборах президента Грузии демонстрирует то, что грузинские власти во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили смогли справиться с давлением и выстоять в непростой обстановке, сообщил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум.

Инна Кукуджанова/ТАСС

14 декабря Центризбирком (ЦИК) Грузии опубликовал итоги президентских выборов. Новым президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили. Подсчёт бюллетеней транслировался в прямом эфире на сайте парламента республики.

По словам эксперта, оппозиции и протестующим не помогли даже депутаты Европарламента, которые экстренно прибыли в Грузию на митинг.

«Грузия не входит в ЕС. Европарламент — структура, которая эту страну не касается, но они приехали и демонстрировали себя там. Представим себе, что депутаты Госдумы приехали бы во Францию, где были протесты «жёлтых жилетов», и вместе с ними бы выступали. Какой бы была реакция? А здесь это является нормой. Приезжают, учат грузинское общество, как им надо себя вести, что им надо делать», — рассказал Светов.

Политолог считает, что пока сложно говорить о том, каким будет президентом бывший футболист Кавелашвили. Но в Грузии уже есть мэр Тбилиси Каха Каладзе, который тоже ранее был футболистом, и это не мешает ему избираться вновь. Эксперт добавил, что главное в нынешних обстоятельствах — это голова на плечах.

«Оппозиционные партии, отказавшись участвовать в этом голосовании, они рассчитывали, что кворум не будет собран. Однако 225 человек из 300 проголосовали. То есть мало того, что консолидировано пришли голосовать все депутаты парламента от «Грузинской мечты», им удалось добиться того, чтобы представители территорий это сделали. А это свидетельствует о том, что у оппозиции нет опоры в глубине Грузии», — заявил специалист.

Что касается действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили, то она отказывается покидать президентский дворец, заявляя о нелегитимности проведённых выборов, напомнил Светов. Он пояснил, что 29 декабря пройдёт инаугурация нового президента, которая станет следующим важным этапом для нынешнего правительства Грузии.

«А дальше предстоит такое шоу, как выселение госпожи Зурабишвили из президентского дворца. Она ж сегодня с охраной гуляла возле парламента, демонстрируя свою непреклонность — что она не сдастся, что она якобы единственный легитимный человек», — пояснил специалист.

Политолог напомнил, что в мире есть достаточно примеров, когда людей никто не избирал, а Запад всё равно считает их легитимной властью. Как того же, провозгласившего себя президентом Венесуэлы, Хуана Гуайдо или экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, или главу киевского режима Владимира Зеленского. По мнению Светова, Зурабишвили вольётся в ряды этих людей.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придётся уйти на пенсию после инаугурации нового лидера страны, которая состоится 29 декабря. По его словам, Зурабишвили последние три года предпринимала откровенные попытки навредить национальным интересам Грузии. Грузинский премьер-министр назвал печальным явлением действия лидера, противостоящие интересам государства.

Накануне действующий президент страны вновь заявила, что отказывается покидать президентский дворец 29 декабря, когда истекут её полномочия на занимаемом сейчас посту.

30 ноября Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока. По её словам, мандат продолжится, пока не будет «легитимно избранного парламента». Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на это заявил, что ей придётся покинуть президентский дворец 29 декабря.