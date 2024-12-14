Москва, 14 декабря, 2024, 17:18 — ИА Регнум. До конца года в Москве запустят участок линии метро до «Коммунарки». Об этом 14 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», у градоначальника поинтересовались, планируется ли открыть новые станции метро до Нового года.

«Мы дойдем Троицкой веткой до Коммунарки. Ещё четыре станции [будет открыто]», — процитировало его ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Собянин провели церемонию открытия участка Троицкой линии метрополитена со станциями «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Путин поздравил москвичей с открытием новой линии метро, назвав успехи столицы в сфере метростроения выдающимися.

В конце октября мэр столицы сообщил, что с момента открытия на ней совершено уже более 1 млн поездок. В среднем в рабочий день первые четыре станции новой «изумрудной» ветки перевозят более 30 тыс. человек. При этом самыми популярными стали станции «Университет дружбы народов», которой активно пользуются сотрудники и студенты столичных вузов, и «Новаторская» — пересадочная на Большую кольцевую линию.