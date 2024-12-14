Будапешт, 14 декабря, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил об угрозе теракта в здании посольства страны во Франции.

РИА Новости / Павел Бедняков

«Наше посольство в Париже в настоящее время обыскивается французскими властями с помощью двух поисковых собак», — написал Сийярто 14 декабря на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он отметил, что его коллегам поступило сообщение с фотографией самодельного взрывного устройства. По словам министра, французские власти ищут взрывчатку. Венгерские дипломаты проинформировали МИД об угрозе их жизни.

«По имеющейся информации, письмо [с угрозами], предположительно, пришло с адреса в соседней стране, и в настоящее время венгерские спецслужбы проводят расследование, чтобы обеспечить безопасность работы наших дипломатов в предстоящий период, который будет особенно сложным», — написал Сийярто.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября сотрудники правоохранительных органов в Германии задержали подозреваемого в попытке организовать террористическую атаку на посольство Израиля в Берлине. В ходе операции был задержан 28-летний ливиец. По версии следователей, он причастен к террористической группировке ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).