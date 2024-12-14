Москва, 14 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Российская вакцина против рака на мРНК-платформе государству обойдётся примерно в 300 тыс. рублей за штуку, но для пациентов должна быть бесплатной. Об этом 14 декабря заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По его словам, все онкопрепараты при выходе на рынок изначально стоили очень дорого.

«Мы думаем, что это не будет лекарством для избранных. На потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду — для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», — сказал он в эфире «Радио России».

Он уточнил, что вакцина показала высокую эффективность в ходе доклинических исследований. Минздрав и Росздравнадзор уже выдали разрешение на набор исследовательской группы для клинических испытаний, добавил Карпин.

Как передавало ИА Регнум, разрабатываемая в России вакцина от рака способна подавлять развитие опухоли. Кроме этого, препарат, вероятно, подавляет возможность метастазирования опухоли. В настоящее время российские учёные выясняют, возможно ли превратить мутацию в опухоли в антиген, способный стимулировать иммунитет больного против злокачественного образования.

12 июня президент Росси Владимир Путин сообщил, что в 2024 году в онкологическом институте имени Герцена, который является одним из флагманов в борьбе с раком, начнутся широкие клинические исследования отечественных онковакцин.

В конце ноября глава государства назвал прорывом внедрение отечественной вакцины против рака. Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова доложила президенту, что на перепроверку каждого компонента в отдельности и их комплекса уйдёт ещё около года.